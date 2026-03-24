Сегодня 15:14 Активная фаза ямочного ремонта началась в Раменском округе

Аномально снежная зима в Раменском округе оставила после себя традиционные весенние «сюрпризы» на асфальте. Дорожники уже активно занимаются их устранением.

На Лесной улице были задействованы две спецбригады и пять единиц техники. Помимо латания ям, рабочие проводят комплексную прочистку дорог, подготавливая их к летней эксплуатации. Глава Раменского округа Эдуард Малышев лично проинспектировал качество и темпы выполнения задач.

«Проверили ход работ по ямочному ремонту. Он у нас в активной фазе. На сегодняшний день уже устранено с начала года порядка 1 767 ям. Мы обращаем внимание, обращают внимание наши жители, где их необходимо устранить. Мы в кратчайшие сроки, естественно, все выполняем», — рассказал Эдуард Малышев.

Ремонт на Лесной улице — лишь часть масштабного плана по приведению дорожной сети округа в нормативное состояние. В ближайшее время аналогичные работы пройдут и на других участках дорожной сети, чтобы сделать передвижение комфортным и безопасным.