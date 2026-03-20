Активная борьба с паводками началась в Чехове

Межсезонье приносит не только потепление, но и быстрое таяние снега, сход льда и половодье. Администрация округа совместно с сотрудниками ПСЧ-311 «Мособлпожспас», АСГ «Чеховспас» и учреждением «Чеховское благоустройство» ликвидируют последствия стихии путем очистки дренажа, откачки воды и искусственного водоотведения.

С начала марта в Чехове зафиксировали четыре места подтопления. Два из них — в деревнях Сергеево и Чепелево — находятся на особом контроле. Там уровень воды составляет от 10 до 45 сантиметров.

«Совместно с комиссией по ликвидации паводков на территории муниципального округа Чехов создан запас мешков с песком для искусственного водоотведения. Проводится ежедневный мониторинг», — рассказал заместитель начальника ТУ-14 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин.