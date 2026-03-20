Активная борьба с паводками началась в Чехове
Межсезонье приносит не только потепление, но и быстрое таяние снега, сход льда и половодье. Администрация округа совместно с сотрудниками ПСЧ-311 «Мособлпожспас», АСГ «Чеховспас» и учреждением «Чеховское благоустройство» ликвидируют последствия стихии путем очистки дренажа, откачки воды и искусственного водоотведения.
С начала марта в Чехове зафиксировали четыре места подтопления. Два из них — в деревнях Сергеево и Чепелево — находятся на особом контроле. Там уровень воды составляет от 10 до 45 сантиметров.
«Совместно с комиссией по ликвидации паводков на территории муниципального округа Чехов создан запас мешков с песком для искусственного водоотведения. Проводится ежедневный мониторинг», — рассказал заместитель начальника ТУ-14 ГКУ МО «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин.
Тактика «готовь сани летом, а телегу — зимой» применяется и на плотинах округа. Так, в деревне Капустино, где продолжается ремонт гидротехнического сооружения, к межсезонью готовились с января: сбрасывали воду, отсыпали дамбу, прочищали русло реки. Это помогло предотвратить сильные подтопления. Ежедневно проводят замеры уровня воды.
Не стоит забывать и об опасности тонкого льда. Весной риск провалиться под воду возрастает. Поэтому спасатели Чехова на постоянной основе проводят тренировки на водных объектах. А также ежедневно делают замеры льда. Если он тоньше 20 сантиметров — выходить на него нельзя. В случае чрезвычайно ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру 112.