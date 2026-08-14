Активисты «Волонтеров Подмосковья» провели уборку у памятников в Клину

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» начали серию выездов на братские захоронения в городском округе Клин перед Днем государственного флага России. В первый день шестеро волонтеров навели порядок у памятника погибшим в боях за освобождение Клина от немецко-фашистских захватчиков в поселке Кирпичного завода.

Волонтеры убрали сухую траву, опавшие листья, грязь у ступеней и разводы с таблички с именами семи красноармейцев, погибших в годы Великой Отечественной войны. Имена пятерых из них известны.

После этого активисты отправились к памятнику погибшим сотрудникам местного завода «Химлаборприбор». Они подмели территорию, выкорчевали траву из щелей плитки, убрали паутину с большой звезды и протерли фамилии бойцов.

До следующей субботы волонтеры планируют посетить еще несколько памятных мест. Они надеются, что их доброе дело объединит все больше людей и оставит след в истории подрастающей молодежи.