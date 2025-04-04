Активисты в Раменском выиграли грант на реализацию проекта для кадетов

Раменская организация «Движения первых» выиграла грант на реализацию масштабного областного проекта для кадетских классов в Подмосковье. В его рамках проведут четыре крупных мероприятия, последним из которых станет бал в историческом Путевом дворце Екатерины II.

Проект «Виват, кадеты!» направлен на объединение и сплочение кадетских классов в школах Московской области. Инициатива рассчитана на детей от 11 до 16 лет.

После информационной кампании более 600 кадетов разделятся на команды по четыре человека и примут участие в конкурсе фото-комиксов «Честь имеем!». Затем отберут 300 самых успешных ребят, которые продолжат участие в онлайн-коворкинге «Крепость духа — крепость России!» и очной военно-патриотической игре «Путь героя».

В финале пройдет выездной кадетский десант «Рыцари XXI века» в Великом Новгороде. В течение трех дней 96 кадетов из 24 команд посетят экскурсии, примут участие в викторине по государственности и командном интенсиве, а в конце отправятся на бал в исторический Путевой дворец Екатерины II.

В организации проекта задействованы активисты и волонтеры «Движения первых» из Раменского, приглашенные эксперты. Масштабную инициативу уже поддержали более 250 кадетов и наставников.