Активисты Серпухова высадили аллею туй в честь Дня Победы

В парке «Питомник» городского округа Серпухов прошла посадка аллеи туй в рамках программы «Сад памяти». Мероприятие было посвящено Дню Победы.

Более десяти активистов из «Молодой Гвардии» вместе с сотрудниками администрации, депутатами округа, судебными приставами и всеми желающими приняли участие в акции.

«Погода сегодня выдалась отличная — не жарко и без дождя. Мы с огромным удовольствием приняли участие в посадке аллеи туй», — поделился впечатлениями лидер серпуховских молодогвардейцев Рамазан Дадаев.

Всего было посажено 25 деревьев. Ранее в парке завершили масштабную реконструкцию, в ходе которой часть старых туй пришлось убрать. Теперь любимую жителями города аллею восстановили.

Текст, фото, видео: Валерий Гореловский.