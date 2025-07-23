Активисты рассказали жителям Черноголовки про электронную платежку за ЖКУ

Жители Черноголовки смогут отказаться от бумажной версии квитанции и получать единый платежный документ в электронном виде через региональный портал «Госуслуги». Проект реализовало Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Ребята рассказали, что аналог удобнее и экологичнее. Кроме того, такой документ точно не будет теряться и поможет сэкономить время — ведь больше не придется стоять в очередях на оплату. Мошенники также не смогут подобраться к личным данным.

Перейти на новый формат просто. Но если не получится сделать все самостоятельно, в этом готовы помочь и активисты, и сотрудники МосОблЕИРЦ и управляющих компаний. Они и зарегистрируют в системе, и переведут на электронную версию документа, а также ответят на все интересующие вопросы.