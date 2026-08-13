Активисты провели урок кибербезопасности для участников клуба «Активное долголетие»

В городе Лосино-Петровский активисты «Движения Первых» провели урок кибербезопасности для участников клуба «Активное долголетие». Встреча прошла благодаря просветительскому проекту «Первые. Ключ безопасности». Активисты из Московской области выступили с инициативой защитить старшее поколение от уловок интернет-мошенников.

Руководитель местного отделения «Движения Первых» в Лосино-Петровском Екатерина Петрова отметила, что пожилые люди часто становятся жертвами мошенников из-за своей доверчивости. Организация является партнером губернаторской программы «Активное долголетие» и взяла на себя роль просветителей в вопросах цифровой грамотности.

Участники встречи не только прослушали лекцию о современных схемах обмана, но и поделились личным опытом. Одна из посетительниц клуба, Галина Смирнова, рассказала, как ей однажды позвонили с сообщением о якобы случившемся ДТП с сыном и требовали денег. Она добавила, что многие ее сверстники попадают в подобные трудные ситуации и теряют деньги, поэтому подобные уроки должны проходить как можно чаще.

Участники встречи поблагодарили активистов за доступные объяснения и практические советы, которые помогут им чувствовать себя увереннее в интернете.