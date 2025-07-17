Активисты провели инспекцию зоны отдыха в Черноголовке

Проверка зоны отдыха прошла на Южном озере в Черноголовском городском округе. Депутаты, сотрудники администрации, члены партии и активисты «Молодой гвардии Единой России» проинспектировали безопасность и благоустройство территории.

Детальный осмотр выявил, что на отдельных участках необходим покос травы. Участниками были затронуты вопросы обслуживания общественных туалетов. Они также внесли предложения по регулировке уличного душа для ног. Все замечания были переданы в муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства».

«Южное озеро — важная зона отдыха для жителей Черноголовки. Мы стремимся сделать ее максимально комфортной и безопасной, в первую очередь для семей с детьми. В рамках проекта „Городская среда“ регулярно проводим подобные проверки, чтобы оперативно реагировать на потребности жителей», — рассказали участники мероприятия.

Все недостатки будут устранены в ближайшее время.