Активисты поздравили сотрудниц предприятий с 8 Марта в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В преддверии Международного женского дня представители «Молодой Гвардии» городского округа Воскресенск совместно с депутатами посетили три ведущих предприятия муниципалитета: воскресенский филиал ООО «Завод Технофлекс», ООО «Фабрика Николь-Пак» и ООО «Никогласс». Целью визита стало поздравление женщин-тружениц, чей повседневный вклад является фундаментом экономического роста и устойчивого развития округа.

Участники мероприятия выразили искреннюю признательность представительницам трудовых коллективов за высокий профессионализм, мудрость, силу духа и неиссякаемую энергию, вкладываемую в общее дело. Организаторы отметили, что женщины на производстве являют собой пример гармоничного сочетания интеллекта, ответственности и душевной теплоты.

«Их руками создается высокотехнологичная продукция, их компетентность гарантирует стабильную работу предприятий, а неизменная доброжелательность формирует благоприятный климат в трудовых коллективах», — подчеркнули участники акции.