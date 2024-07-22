Подросткам в Балашихе провели экскурсию по авиационному заводу «Рубин»

Молодогвардейцы совместно с подростками из экологического лагеря побывали на экскурсии на крупнейшем авиационном предприятии Балашихи. Около 30 человек узнали, как на заводе «Рубин» производят детали для российских самолетов.

Встреча сотрудников крупнейшего системообразующего предприятии Балашихи «Рубин» с ребятами состоялась в рамках профориентационной экскурсии. Благодаря такому уроку подростки смогли увидеть, как создаются детали для российской авиационной техники, обсудить инновационные методы работы и ближе познакомиться с историей «Рубина». Закончилась экскурсия посещением музея предприятия.

«В прошлом году порядка 30 таких экскурсий было проведено. Дополнительно мы организовали три экскурсии для детей наших сотрудников. Показываем наглядно, что интересного у нас тут происходит», — рассказал заместитель гендиректора по управлению персоналом авиационной корпорации «Рубин» Олег Иванов.

Также с 2022 года предприятие участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». Вместе с колледжем «Энергия» работники готовят будущих специалистов по двум специальностям: оператор станков с ЧПУ и техник-технолог. Предприятие также занимается развитием кадров и насыщением материально-технической базы.

В этом году корпорация подписала соглашение с Московским государственным техническим университетом имени Баумана о создании инженерного класса. Там студенты будут не только проводить учебные занятия, но и работать над проектами «Рубина».

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