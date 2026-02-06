Активисты помогли многодетной семье после пожара в Серпухове

Молодогвардейцы Серпухова оперативно пришли на помощь многодетной семье, пострадавшей от пожара. Волонтеры расчистили квартиру от последствий огня, чтобы люди могли начать восстановление жилья.

Активисты «Молодой Гвардии» городского округа Серпухов оказали помощь многодетной семье, чей дом сильно пострадал в результате недавнего пожара. Огонь нанес значительный ущерб жилому помещению и личным вещам.

По обращению жительницы Екатерины, добровольцы оперативно прибыли по указанному адресу. Они провели большую работу: разобрали завалы, демонтировали и вынесли из квартиры поврежденные огнем вещи и мебель, которые уже не подлежали восстановлению. Весь строительный и бытовой мусор был аккуратно сложен и подготовлен для последующего вывоза и утилизации.

Проведенная работа в кратчайшие сроки позволила улучшить условия в пострадавшем жилье и оказать семье адресную поддержку в сложной жизненной ситуации.

Волонтеры Серпухова регулярно помогают жителям муниципалитета. Мы гордимся самоотверженным трудом молодежи, готовой в любой момент прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.