Активисты помогли коммунальным службам с уборкой снега в Химках

В Химках депутаты «Единой России», партийные активисты и жители активно подключаются к плановой уборке общественных пространств после зимы. Одной из ключевых локаций 31 января стал микрорайон Новогорск-Планерная, где участники субботника привели в порядок участок от улицы Строителей до Куркинского шоссе возле дошкольного отделения «Золушка».

В работах приняли участие заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, депутаты Галина Болотова и Юлия Ишкова, а также лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова. Они вместе с активистами и местными жителями очистили тротуары, пешеходные дорожки и входные группы от наледи и зимних загрязнений.

«Такие погодные условия требуют максимальной вовлеченности всех, кто готов помочь. Мы понимаем, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, поэтому наша задача — подключиться там, где особенно важно обеспечить безопасное передвижение. Подходы к детским садам, школам и пешеходные маршруты должны быть приведены в порядок в первую очередь», — отметил Александр Васильев.

Депутат Галина Болотова подчеркнула социальную значимость акции: «Для меня принципиально важно, чтобы жители, особенно семьи с детьми и старшее поколение, могли безопасно добираться до социальных объектов. Такие субботники — это проявление ответственности и уважения друг к другу». В тот же день аналогичные мероприятия прошли и в других микрорайонах Химок, охватив дворы, пешеходные зоны и территории у социальных учреждений. Совместные усилия помогают ускорить восстановление комфортной и безопасной городской среды.