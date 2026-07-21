Активисты Подольска приняли участие в областном фестивале волонтеров

Фестиваль регионального движения «Волонтеры Подмосковья» собрал более 3 тысяч активистов со всей области. Волонтеры из Подольска познакомились с лучшими практиками, новыми форматами работы, обменялись опытом и нашли единомышленников.

Движение «Волонтеры Подмосковья! объединяет почти 70 тысяч человек, а за шесть лет его участниками организовано свыше 18 тысяч мероприятий и совершено более 13 тысяч добрых дел.

На площадках фестиваля были представлены направления социального, событийного, экологического и медиаволонтерства. Среди почетных гостей мероприятия были Герой России, военный фельдшер Людмила Болилая, военный корреспондент Алексей Ивлиев, космонавт-испытатель Олег Платонов, блогер и музыкант Александр Зарубин.

Амбассадор движения, подольчанин Алексей Осипов получил благодарственное письмо Федерального агентства по делам молодежи за вклад в развитие молодежной политики.