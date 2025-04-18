Активисты очистили от мусора Игнатьевский пляж в Звенигороде

Субботник прошел на пляже в микрорайоне Игнатьево в Звенигороде Одинцовского городского округа. Всего волонтеры собрали 12 мешков мусора.
На пляже в микрорайоне Игнатьево в Звенигороде теперь чисто. Здесь поработали экоактивисты движения Green Team. В ходе субботника они собрали 12 мешков мусора. На берегу после зимы было много консервных банок, битого стекла и пластика.
В этом году субботники в Звенигороде на берегу водоемов и самих акваториях будут проходить каждые выходные вплоть до 11 мая. Прибрежную территорию и реки очищают от мусора участками.
Также 20 апреля в ходе экологического субботника энтузиасты проплывут на лодках по Москве-реке от стадиона «Спартак» и соберут мусор. Другая группа добровольцев отправится по реке от трактира «Алеша» в Гигиреве до Луцына. Такие акции будут проходить регулярно.
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