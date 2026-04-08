Активисты навели порядок у храма в Химках

В деревне Чашниково в Химках прошел субботник на территории Церкви Троицы Живоначальной. Участники убрали мусор и подготовили храмовый двор к празднованию Пасхи.

Инициатива объединила представителей «Единой России» и «Молодой Гвардии». Участники привели в порядок прилегающую территорию, убрали прошлогоднюю листву и ветки, очистили пространство от мусора.

Перед началом работ настоятель храма отец Александр встретил гостей и рассказал об истории церкви. Он провел экскурсию и ответил на вопросы, связанные с жизнью прихода.

«Такие встречи помогают молодежи лучше понять православную традицию и почувствовать связь с храмом», — отметил отец Александр.

После завершения работ участникам раздали веточки вербы как символ Входа Господня в Иерусалим. Территория храма была полностью очищена и подготовлена к празднику.

Акция прошла в рамках проекта «Чистая страна». Она стала еще одним примером совместной работы общественных организаций и местных жителей.