Активисты «Молодой гвардии» в Домодедове отметили 20-летие организации
Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию «Молодой гвардии», состоялось в микрорайоне Западный. На церемонии наградили самых активных участников движения.
В домодедовском отделении «Молодой гвардии» около 35 активных участников — школьников, студентов, молодых специалистов. На встречу пригласили тех, кто делает особенно много для городских проектов, участвует в волонтерских акциях, помогает в организации мероприятий и поддерживает старшее поколение.
«Вы активно вовлекаете молодежь в жизнь округа. Именно от вас зависит, в какой стране мы будем жить завтра. Ваши инициативы — это реальный вклад в будущее», — обратилась к ребятам глава городского округа Евгения Хрусталева.
Руководитель отделения Анастасия Коновалова отметила, что движение объединяет не только старших подростков, но и самых юных добровольцев 12–13 лет.
Активистов поздравили, вручили грамоты и благодарственные письма за вклад в развитие округа.