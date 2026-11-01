Активисты «Молодой гвардии» поздравили химчан с 175-летием станции «Химская»

В Химках празднуют 175-летие железнодорожной станции. В честь юбилея активисты «Молодой Гвардии» вышли на улицы города, чтобы поздравить жителей.

Станция «Химская» открылась 1 ноября (13 ноября по новому стилю) 1851 года и стала первой от столицы на пути в Санкт-Петербург. Ее построили на 18-й версте от Москвы. Место выбрали не случайно: при изысканиях на предполагаемой 20-й версте обнаружили дефицит воды, поэтому станцию сдвинули ближе к речке Химке — она стала источником водоснабжения для паровозов.

Тогда здесь появились деревянные платформы, жилой дом для служащих, будки, помещение для пассажиров и водоемные дома. Эти постройки стали ядром будущего поселения: вокруг вырос пристанционный поселок, открылись почта, телеграф, лавки и трактир, начали строить дачи.

Сегодня Химки — современный округ, который бережно хранит память о своих истоках. Преображается и сама станция: идет масштабная реконструкция. В планах — новые платформы, вестибюли, пешеходные мосты с лифтами и эскалаторами.

В сентябре 2026 года губернатор Московской области Андрей Воробьев заложил первый камень станции «Монумент», которая появится между Химками и Молжаниново. Решение о строительстве приняли после обращений жителей, а название станции выбрали сами химчане.