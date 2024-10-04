Активисты «Молодой гвардии» посетили волонтерский центр в Лосино-Петровсоком

Активисты «Молодой гвардии» и куратор «Женского движения Единой России» Вера Алексеева встретились с организатором волонтерского движения в Лосино-Петровском «Тыл добра» Ольгой Смирновой. Центр поддерживает бойцов в зоне специальной военной операции.

Волонтеры движения «Тыл добра» плетут маскировочные сети, собирают гуманитарную помощь, организуют поездки к бойцам в госпитали и поддерживают тех, кто вернулся домой после ранения. Вместе с добровольцами работают на благо неравнодушные жители Лосино-Петровского.

Помимо этого, в «Тылу добра» изготавливают ампульницы на 3D-принтере. В них хранятся противошоковые медикаменты, которые позволяют сделать обезболивающие инъекции при сильных ранениях, — это крайне важный предмет на фронте.

Волонтеры отправляют гуманитарную помощь несколько раз в месяц.

«Выражаю благодарность всем волонтерам движения „Тыл добра“ и неравнодушным жителям за помощь нашим бойцам. Ведь им так важна поддержка из дома. Вместе мы обязательно добьемся победы!», — отметила Вера Алексеева.

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