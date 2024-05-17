Активисты «Молодой Гвардии» посетили городской музей Лобни | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 20:34 Активисты «Молодой Гвардии» посетили городской музей Лобни Пресс-служба городского округа Лобня

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Участники движения «Молодая гвардия» побывали в музее города Лобни. Ребята узнали факты из истории городского округа.

Самым интересным и запоминающимся для участников экскурсии был рассказ о Лобненском рубеже во время Великой Отечественной войны.

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В Лобне у противотанкового рва в 1941 году были остановлены фашистские войска. Всего было подбито около 10 вражеских танков. Этот участок находится в центральной части города.

Пресс-служба городского округа Лобня Пресс-служба городского округа Лобня Пресс-служба городского округа Лобня Пресс-служба городского округа Лобня

Сегодня там расположена мемориальная зона под названием «Сквер защитников Москвы». В ее состав которой входят: памятник «Зенитное орудие», памятник морякам-тихоокеанцам, стела «Лобненский Рубеж обороны Москвы 1941 год», памятный камень «Противотанковый ров» и заросший, частично засыпанный отрезок, длиною в 180 метров, оригинального противотанкового рва.

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