Активисты «Молодой Гвардии» из Лобни отправились на две недели в Мариуполь

Администрация городского округа Лобня
Фото: Администрация городского округа Лобня

Александр Коржуев, Дмитрий Думбрава и Ольга Вовченко — активисты «Молодой Гвардии» из Лобни. Они в составе отряда Московской области отправились с гуманитарной миссией в Мариуполь на две недели.

Активистам предстоит помогать местным жителям: развозить продукты и медикаменты, а также проводить развлекательные мероприятия для детей. Они также начнут подготовку ко Дню памяти детей — жертв войны на Донбассе.

«Летом количество задач увеличивается. В частности, мы стараемся уделить больше внимания помощи жителям в восстановлении домов и организуем детский досуг в период летних каникул. В том числе, я говорю о детском лагере на Азовском море. Он работает в Мариуполе уже второй год», — рассказал председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

Волонтеры будут помогать в Херсонской области, Энергодаре, Мариуполе, Донецке, Луганске, Лисичанске и Северодонецке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте