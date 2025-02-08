Активисты «Молодой гвардии» из Дмитрова отправились спасать птиц в Анапе

Волонтеры из Дмитровского округа участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Черном море. Они спасают птиц, пострадавших от разлива мазута.

Свыше 80 волонтеров отправились в Анапу из Подмосковья. В том числе активисты из Дмитрова.

«Каждое спасенное пернатое создание, каждый очищенный участок берега — это не просто труд, а искренняя забота и любовь наших волонтеров к природе. Большое спасибо всем, кто вносит свой вклад в эту важную работу», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Ранее с берегов Черного моря вернулись студенты Дмитровского техникума. Они очистили четырехкилометровый участок пляжа в районе Пионерского проспекта, собрав за день 651 мешок с мазутом, побив рекорд других волонтеров в 550 мешков.

Встречу с активистами провел глава муниципалитета. Он поблагодарил их за труд и вручил благодарственные письма и подарки.