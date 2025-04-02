Активисты молодежного движения проведут спортивное занятие в Серпухове 5 апреля

На стадионе «Спартак» в городском округе Серпухов 5 апреля в 10:00 пройдет бесплатная спортивная тренировка, которую проведут участники молодежного движения «Здоровое Отечество». Жителей приглашают присоединиться к зарядке, пробежке и уборке мусора в городе.

Движение «Здоровое Отечество» при поддержке администрации городского округа Серпухов, сообществ «Точки роста», IQ.runners и «Уличных тренировок Fortis» организует в Серпухове очередную бесплатную спортивную тренировку. В субботу всех желающих ждут на зарядке от «Марафона Зарядок». Горожане также поучаствуют в забеге по городу и очистят территории от мусора.

Напомним, что проект «Здоровое Отечество» организовали для пропаганды здорового образа жизни, очистки города от мусора, повышения экологической культуры, вовлечения жителей в деятельность по охране природы, формирования чувства ответственности за город и положительного имиджа Серпухова.