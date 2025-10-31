Активисты Ленинского округа выступили на конкурсе амбассадоров «Волонтеры Подмосковья»

На базе инженерно-технического лицея «Авиатика» 30 октября прошел региональный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья». Четыре активиста из Ленинского городского округа представили муниципалитет в борьбе за звание лучших добровольцев региона.

Начальник отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества администрации Ленинского округа Илья Сенчуров отметил, что участие активистов в региональном конкурсе важный шаг в развитии волонтерского движения округа.

«Мы гордимся тем, что наши ребята достойно представили муниципалитет и продемонстрировали высокий уровень подготовки. Теперь будем ждать только победы. Такие инициативы мотивируют молодежь активно участвовать в социально значимой деятельности», — сообщил Сенчуров.

Сообщается, что конкурсная программа включала несколько этапов: самопрезентацию и защиту личных проектов перед экспертной комиссией, а также выполнение командных заданий и участие в мозговых штурмах. Участникам необходимо было продемонстрировать лидерские качества и умение убедительно представлять свои идеи.