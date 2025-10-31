Активисты Ленинского округа выступили на конкурсе амбассадоров «Волонтеры Подмосковья»
На базе инженерно-технического лицея «Авиатика» 30 октября прошел региональный этап конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья». Четыре активиста из Ленинского городского округа представили муниципалитет в борьбе за звание лучших добровольцев региона.
Начальник отдела по работе с молодежью и развитию добровольчества администрации Ленинского округа Илья Сенчуров отметил, что участие активистов в региональном конкурсе важный шаг в развитии волонтерского движения округа.
«Мы гордимся тем, что наши ребята достойно представили муниципалитет и продемонстрировали высокий уровень подготовки. Теперь будем ждать только победы. Такие инициативы мотивируют молодежь активно участвовать в социально значимой деятельности», — сообщил Сенчуров.
Сообщается, что конкурсная программа включала несколько этапов: самопрезентацию и защиту личных проектов перед экспертной комиссией, а также выполнение командных заданий и участие в мозговых штурмах. Участникам необходимо было продемонстрировать лидерские качества и умение убедительно представлять свои идеи.
«Участие в этом конкурсе стало для меня уникальным опытом. Защита личного проекта перед экспертами, совместная работа с волонтерами из разных городов — все это помогло мне по-новому взглянуть на возможности волонтерства. Особенно ценно, что я представляла наш Ленинский округ и могла поделиться нашими идеями», — добавила активистка «Волонтеров Подмосковья» из Ленинского округа Анастасия Карпова.
По итогам конкурса эксперты отберут 100 лучших участников, которые пройдут специальный образовательный интенсив 14–15 ноября. Результаты выступления представителей Ленинского округа станут известны в ближайшее время.