Активисты из Жуковского вошли в число амбассадоров «Волонтеры Подмосковья»

Активисты из Жуковского вошли в число 100 победителей конкурса амбассадоров движения «Волонтеры Подмосковья». Они примут участие в областном образовательном интенсиве.

В число амбассадоров из Жуковского вошли Алексей Петришин, Валерия Федченко и Екатерина Дмитриевская. Они примут участие в образовательном интенсиве, где освоят навыки организации мероприятий и продвижения волонтерских инициатив.

Внутренний отбор конкурса амбассадоров «Волонтеры Подмосковья» прошел 19 октября. В результате отобрали 200 человек, которые выступили на региональном этапе, представили свои проекты и провели открытые уроки.