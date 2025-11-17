Активисты из Воскресенска прошли интенсив для лидеров волонтерского движения

В двухдневном образовательном интенсиве участвовали около 100 самых активных добровольцев со всего региона, которые прошли серьезный отбор на муниципальном и областном уровнях. Воскресенск представляли волонтеры молодежного центра «Олимпиец» Александра Роскина и Елизавета Графкина.

Участники мероприятия обменялись опытом и повысили свою квалификацию. Ребята освоили методику «Звезда мотивации», позволяющую глубже понять движущие силы добровольчества и способы поддержания интереса к этой деятельности. Активисты также усовершенствовали навыки самопрезентации, ориентированной на подростковую аудиторию и разработали креативные информационные стенды о движении «Волонтеры Подмосковья».

В завершении интенсива все участники получили сертификаты, подтверждающие их статус лидеров движения. Они смогут делиться полученными знаниями в своих муниципалитетах, инициировать новые проекты и формировать современный, яркий и вдохновляющий образ волонтера. В школах и вузах Подмосковья лидеры будут проводить «Добрые уроки», на которых расскажут о возможностях волонтерства в регионе и познакомят учащихся с деятельностью движения.