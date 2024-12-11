Активисты из Воскресенска поучаствовали в областном форуме волонтеров

В Мытищах прошел итоговой волонтерский форум. В нем приняли участие более 500 активистов, в том числе ребята из Воскресенска.

Масштабное мероприятие — возможность обменяться опытом и новыми идеями, а также спланировать совместные проекты. Делегацию из Воскресенска представили волонтеры молодежного центра «Олимпиец».

Программа была рассчитана на два дня. Участники познакомились с коллегами из других городов, включились в серию интерактивных обучающих сессий, мастер-классы по управлению волонтерскими проектами и целевыми группами, тренинг по развитию лидерских качеств и работе в команде.

Важной составляющей форума стала стратегическая сессия, на которой активисты разрабатывали план развития движения в Подмосковье на ближайшие годы. Участники обсудили перспективные направления и новые модели взаимодействия. В конце ребята помечтали о том, чего бы они хотели достичь через год.

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