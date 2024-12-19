Активисты из Волоколамска провели творческие мастер-классы для людей с ОВЗ

Волонтеры «Молодой гвардии» и сторонники партии «Единая Россия» побывали в Центре реабилитации слепых в Волоколамске. Они пообщались с его воспитанниками и организовали для них мастер-классы.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Единая страна — доступная среда». Мастер-классы подготовили специалисты Лаборатории развития территорий под руководством Артели мастеров Подмосковья.

Участниками стали более 40 инвалидов по зрению. Их обучили работе с глиной на гончарном круге, созданию ароматических саше и объемных картин из кофе и семян, декорированию органайзеров и рисованию тактильными красками. Помощь им оказывали молодогвардейцы.

«Сначала я немного волновалась, не зная, как лучше помочь, но очень быстро поняла, насколько важна наша поддержка. Этот визит стал для меня настоящим уроком человечности и подтверждением того, что доступная среда — это не только пандусы и таблички со шрифтом Брайля, но и внимание, поддержка и возможность для самореализации каждого человека», — отметила активист «Молодой гвардии единой России» Яна Ермолова.