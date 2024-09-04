Активисты в поселке Свердловском провели субботник у военного памятника

Местное отделение партии «Единая Россия» вместе со сторонниками «Молодой Гвардии» и жителями Свердловского поселка провели субботник у монумента «Детям военных лет». Мероприятие прошло в рамках проекта «Историческая память».

Уборку на памятнике в микрорайоне Лукино-Варино рабочего поселка Свердловский приурочили к 20-летней годовщины со дня трагедии в Беслане. Активисты таким образом почтили память жертв теракта в сентябре 2004 года.

Участники акции очистили памятник от грязи и налета, привели в порядок прилегающую территорию, убрали мусор, подмели плитку и пропололи клумбы.

Сотрудники территориального отдела «Городского хозяйства» восстановили поврежденную укладку у подножья.

«Благодаря совместным усилиям партии и неравнодушных граждан, памятник приведен в порядок и готов встретить всех, кто придет почтить память и вспомнить о тех, кто погиб в тот черный сентябрь 2004 года», — прокомментировал исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

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