Активисты из Солнечногорска успешно выступили на окружном форуме волонтеров

Активисты Молодежного центра «Подсолнух» из Солнечногорска успешно выступили на форуме для волонтеров Подмосковья в Лобне. Ребята приняли участие в интеллектуальной битве «Своя игра» и по результатам двух раундов заняли призовое третье место.

Форум волонтеров Подмосковья объединил порядка 150 представителей добровольческих организаций и движений из девяти муниципалитетов области. Для молодых активистов организовали образовательную часть, командообразующую игру и круглый стол с кураторами.

Одним из ведущих спикеров стал эксперт-наставник «Росмолодежь.Гранты» и Ассоциации тренеров Российского Союза Молодежи Артем Рыков. Он поделился с ребятами опытом ведения добровольческой деятельности.

«Солнечногорские ребята с большим интересом приняли участие в окружном образовательном форуме для добровольцев. Он был направлен на развитие волонтерства в Московской области, повышение уровня компетенций участников движения, развитие их коммуникативных навыков», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Организатором форума стало Министерство информации и молодежной политики Московской области.

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