Активисты из Солнечногорска изготовили более 40 свечей для участников СВО

Активисты «Молодой Гвардии» Солнечногорска продолжают сбор гуманитарной помощи для бойцов в зоне специальной военной операции. Они изготовили для военнослужащих на передовой более 40 окопных свечей.

Вместе с активистами «Молодой Гвардии» помощь в изготовлении окопных свечей и маскировочных сетей оказали сотрудники клуба «Коннект» молодежного центра «Возрождение» и ребята из трудового отряда главы округа «Чистогорье». Также они собрали необходимые для бойцов вещи для отправки на передовую.

«Весь собранный груз будет доставлен и передан мобилизованным из Солнечногорска. Кроме того, в поддержке наших бойцов помогают и региональные меры поддержки, в числе которых льготы по оплате ЖКХ и налогов на имущество», — отметил директор молодежного центра «Возрождение» в Солнечногорске Евгений Кузнецов.