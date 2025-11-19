Сегодня 12:55 Активисты из Серпухова приняли участие во всероссийском слете «Молодой гвардии» 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов Подмосковье

Волонтеры

Молодежь

Серпухов

Патриотизм

Молодогвардейцы из Серпухова 17 ноября стали участниками масштабного всероссийского слета активистов «Молодой Гвардии», посвященного 20-летнему юбилею движения. Слет, объединивший 2,5 тысячи молодых, инициативных ребят со всей страны, стал мощной платформой для обмена опытом, получения новых знаний и определения перспективных направлений развития.

Молодогвардейцев приветствовали представители дружественных государств, руководители регионов, депутаты Государственной Думы, сенаторы Совета Федерации, заместитель Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев и ветераны специальной военной операции — люди, являющиеся примером мужества и патриотизма для молодого поколения.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

На слете был дан старт важной инициативе, открывающей новые горизонты для молодежи: подписано соглашение о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования РФ.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

«Уверена, участие в таком мероприятии вдохновит наших молодогвардейцев на новые свершения и реализацию важных проектов на благо нашего городского округа и всей страны», — отметила заместитель главы городского округа Серпухов Оксана Лебедева.