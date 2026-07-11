Активисты из Серпухова приняли участие в уборке берега реки Протвы

10 июля в рамках Всероссийских экологических акций «Вода России» и «Чистый берег» в устье реки Протвы в районе деревни Дракино прошла уборка прибрежной территории. В мероприятии приняли участие около 30 активистов — из трудовой бригады лагеря труда и отдыха Центра по профориентации и трудоустройству молодежи, а также воспитанники Дворца молодежи «Дружба».

В ходе уборки добровольцы очистили участок берега протяженностью порядка 1,5 километра. Собранные отходы включали стеклянные и пластиковые бутылки, битое стекло, автомобильные покрышки, деревянные обломки, металлические банки и прочий мусор. Общий вес собранных отходов составил десятки килограммов.

Весь необходимый инвентарь для проведения уборки был предоставлен организаторами акций. Подобные инициативы, проводимые при поддержке Министерства природы России, направлены не только на улучшение санитарного состояния водоемов, но и на воспитание ответственного отношения к окружающей среде. Организаторы напоминают, что сохранение чистоты начинается с простого правила — не оставлять после себя мусор.