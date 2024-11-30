Активисты из Подольска стали победителями конкурса «Волонтер года»

Два волонтера из Подольска, Сергей Соколов и Александр Шаповалов, стали лауреатами конкурса «Волонтер года — 2024». На торжественной церемонии в Мытищах были отмечены люди, которые отдали свое время и усилия на благо общества.

Сергей Соколов, руководитель Волонтерского центра Городского округа Подольск, победил в номинации «Патриотическое волонтерство». Александр Шаповалов, возглавляющий подольское отделение движения «Волонтеры Подмосковья», был удостоен главной награды конкурса — звания «Волонтер года — 2024».

Мероприятие, приуроченное ко Дню добровольца, собрало более 500 участников. В этом году на отборочный этап областного конкурса для добровольцев Московской области «Волонтер года — 2024» поступило 217 заявок из 57 муниципалитетов региона.

Конкурс проводится с 2022 года и направлен на поддержку добровольческого движения в Подмосковье. В рамках состязания награждают активистов в различных категориях, таких как патриотическое и экологическое волонтерство, медиапроекты и наставничество. В 2024 году победителями стали 28 волонтеров в 12 номинациях, включая «Экологическое волонтерство», «Социальное волонтерство», «Надежный тыл», «Наставник года», «Командный дух», «Медиаволонтерство», «Многолетний вклад», «Герои», «Серебряное волонтерство», «Открытие года» и другие.

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