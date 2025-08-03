Активисты из Подольска поучаствовали в форуме «Арктика-Регионы» в Архангельске

Делегация из подольского ТОС «Моя улица Климовская» представила опыт Московской области в развитии территориального общественного самоуправления в Архангельске на III форуме «Арктика-Регионы». Председатель ТОС, член Общественной палаты Надежда Бирюкова и заместитель председателя Сергей Кузин поделились своими наработками в рамках культурного проекта «ТОСик».
Они представили книги, бренд одежды и инновационные идеи для развития местных сообществ.
Программа включала посещение правительства Архангельской области и мэрии Архангельска. Во время встречи активисты рассказали о деятельности ТОС «Моя улица Климовская». Провели презентацию книги «Сказка о госте из будущего, или как попасть в бюро добрых дел» и бренд одежды «ТОСиК», лицом которого является боксер Александр Устинов.
Участники форума высоко оценили вклад подольского ТОСа в развитие общественной активности и формирование позитивного образа территориального самоуправления.
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