Активисты из Павловского Посада стали победителями проекта «Премия Первых»

Команда Первичного отделения «Движения Первых» Павлово-Посадского техникума стала победителем регионального проекта «Премия Первых» в номинации «Лучшая команда первичного отделения». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Торжественная церемония прошла на итоговой конференции регионального отделения «Движения Первых» в Центральном дворце культуры в Щелкове. Команде под руководством Екатерины Усачевой и Елены Мишиной вручили диплом победителя, мини-стелу «Движения Первых» и ценные подарки каждому участнику.

Гости мероприятия смогли посетить интерактивные площадки, «Елку желаний», мастер-классы и поучаствовать в «Классных встречах» с актером Ильей Коробко и актрисой и телеведущей Женей Искандаровой.

Активисты поблагодарили организаторов и своих наставников за поддержку и помощь, которые позволили команде добиться успеха на региональном уровне.