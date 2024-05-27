Активисты из Одинцова провели субботник на берегах Москвы-реки

Участникам субботника предоставили весь необходимый инвентарь и более 40 плавсредств. Активисты работали на 10 участках, общая протяженность которых составляет 20 километров. Организаторы подготовили подарки для тех, кто решил помочь экологии, а также концерт и полевую кухню.

Экомарафон впервые собрал не только инициативных жителей, но и девять туристических клубов, и две волонтерских организации. Участники подписали меморандум и теперь будут обучать туристов экологичности и «чистому» отдыху.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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