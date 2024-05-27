Активисты из Одинцова провели субботник на берегах Москвы-реки
Очередной субботник прошел на берегах Москвы-реки в Одинцовском округе. Активисты убрали порядка 20 тысяч литров мусора.
Участникам субботника предоставили весь необходимый инвентарь и более 40 плавсредств. Активисты работали на 10 участках, общая протяженность которых составляет 20 километров. Организаторы подготовили подарки для тех, кто решил помочь экологии, а также концерт и полевую кухню.
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