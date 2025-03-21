Активисты из Одинцова провели акцию ко Дню воссоединения Крыма с Россией

В честь годовщины воссоединения Крыма с Россией и 80-летия Победы ребята из движения «Активная Гвардия» в Одинцовском округе запустили патриотическую акцию. Они рассказали школьникам о значимых местах боевой славы на полуострове Крым.

Участники акции подготовили видеосообщения о памятных местах Крыма и его героях. С помощью QR-кодов, которые разместили на информационных стендах, школьники отправились на виртуальные экскурсии по историческим локациям. Ребята узнали о значении этих мест для страны и о подвигах защитников Отечества.

«Важно помнить нашу историю, передавать ее новым поколениям и использовать современные технологии для просвещения», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Акция «Активной Гвардии» — это еще один шаг к укреплению патриотизма среди молодежи. Инициатива вызвала интерес как среди школьников, так и среди педагогов.