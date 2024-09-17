Активисты из Наро-Фоминска собрали более 5 «кубов» мусора в Башкинском лесу
Активисты из Наро-Фоминска присоединились к областной акции «День в лесу. Сохраним лес». Группа людей собрала более пяти «кубов» мусора в массиве Башкинского участкового лесничества.
На экологический субботник вышли сотрудники муниципальных учреждений, общественники и активные жители. Они прибрали около четырех гектаров леса и собрали мусор при содействии Службы лесного хозяйства.
«Люди вышли почистить лес вместе с работниками лесного хозяйства. Мы точно знаем, что лес — это легкие планеты, а легкие России — это точно», — сказал депутат Государственной Думы Отари Аршба.
Депутат Государственный Думы вручил почетные грамоты от Московской областной Думы, окружного Совета депутатов и главы Наро-Фоминского округа лучшим сотрудникам филиала «Мособллеса» в честь профессионального праздника.
«Очень важно заботиться о лесе, очень важно передавать это нашему подрастающему поколению — детям. Тот человек, кто хоть раз принял участие в субботнике, у него рука не поднимется бросить мусор. Это наше главное богатство!» — сказал глава Наро-Фоминского городского округа Андрей Михайлов.
Участники акции «День в лесу» также собрали 17 кубометров валежника. Они составили специальные поленницы, которые послужат естественным удобрением для других деревьев.
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