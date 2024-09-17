Активисты из Наро-Фоминска собрали более 5 «кубов» мусора в Башкинском лесу

Активисты из Наро-Фоминска присоединились к областной акции «День в лесу. Сохраним лес». Группа людей собрала более пяти «кубов» мусора в массиве Башкинского участкового лесничества.

На экологический субботник вышли сотрудники муниципальных учреждений, общественники и активные жители. Они прибрали около четырех гектаров леса и собрали мусор при содействии Службы лесного хозяйства.

«Люди вышли почистить лес вместе с работниками лесного хозяйства. Мы точно знаем, что лес — это легкие планеты, а легкие России — это точно», — сказал депутат Государственной Думы Отари Аршба.