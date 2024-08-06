Активисты из Лосино-Петровского собрали новую партию гумпомощи в зону СВО

Новую партию гуманитарной помощи в зону СВО отправят из Лосино-Петровского. Ее собрали активные жители, представители партии «Единая Россия» и общественные организации.

Сбор вещей, продуктов и предметов первой необходимости для бойцов организовали исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» Лосино-Петровского Вячеслав Градин и муниципальный депутат Гузаль Данилова. Участие в акции приняли активисты «Молодой гвардии», жители округа и общественные организации.

«Все вместе мы находимся в авангарде социальной и гуманитарной поддержки тех, кто сегодня защищает наши ценности и интересы Родины на передовой. Мы не просто организуем сбор и отправку, но вкладываем в это частичку своей души, понимая, что каждый наш шаг — это вклад в общую победу. Эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется, ведь мы не бросаем своих — ни на фронте, ни в тылу», — сказала Гузаль Данилова.

Теперь груз предстоит подготовить и рассортировать, а после отправить на передовую.

Отметим, что мероприятия по оказанию помощи семьям военнослужащих и бойцам проходят в Лосино-Петровском регулярно.

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