Активисты из Лосино-Петровского приняли участие в форуме «Молодой гвардии»

Форум «Подмосковье» состоялся в Щелкове. На нем побывала делегация из Лосино-Петровского.

На мероприятии подвели итоги уходящего года. Вспомнили проведенные капитальные ремонты школ, строительство новых стадионов, благоустройство парков, оборудование безопасных дорог.

Также активисты обсудили планы на следующий год и подготовку к выборам в 2026 году. Темами диалога стали поддержка семей военнослужащих, сотрудничество с разными организациями. Еще одной темой стали предстоящие выборы в Госдуму и Мособлдуму.

«Политическая работа должна опираться на общие цели и полное понимание задач, стоящих перед страной, регионом, муниципалитетом. За каждым достижением — командная работа, которую мы хотим сделать еще более четкой, слаженной и результативной», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Лосино-Петровский.