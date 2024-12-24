Активисты из Лосино-Петровского побывали на вручении премии «Время молодых»

Торжественная церемония награждения всероссийской премией молодежных достижений состоялась в национальном центре «Россия». Мероприятие посетили активисты «Движения первых» из Свердловской школы № 2 вместе со своим руководителем Екатериной Назаровой.

Премия «Время молодых» вручается с 2021 года. В этом году наградили лауреатов в 10 номинациях. Впервые в конкурс по случаю Года семьи была включена тематическая номинация «Семья молодых. Эту награду за свою активную общественную деятельность получила многодетная семья Бустоновых из Подмосковья.

Глава Росмолодежи Григорий Гуров вручил премию в номинации «Друг молодых». Первое место заняла технологическая компания VK. В номинации «Место молодых» лучшим молодежным пространством России признан центр «Коса» в Астраханской области.

В специальной номинации «Молодежная столица России» лауреатами стали два города — Пермь и Омск. Впервые голосование за участников конкурса проходило на платформе Госуслуг, в нем приняло участие более 800 тысяч россиян.