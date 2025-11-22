Активисты из Лобни приняли участие в областном молодежном форуме

Форум Общественной палаты Московской области «Подмосковье — территория возможностей» состоялся в Балашихе. На нем побывали два специалиста из Лобни.

Участие в мероприятии приняли сотрудник отдела молодежи и добровольчества управления территориальной политики Ирина Головачева и специалист по работе с молодежью центра детских и молодежных инициатив «Шанс» Дарья Пирожникова.

На площадке активная молодежь, эксперты и представители образовательных организаций региона обсудили профилактику деструктивного поведения в молодежной среде. Для низ организовали сессии, посвященные получению грантов, возможностям для студенчества и построению карьеры.

«Мы не просто слушали доклады — мы глубоко прочувствовали актуальность этой проблемы. Терроризм, экстремизм, радикализация — это не абстрактные понятия из новостей, а реальность, с которой мы сталкиваемся ежедневно в школах, вузах, социальных сетях и в личных беседах с подростками. Наша задача — не ждать, пока случится беда, а действовать на опережение: говорить, объяснять, вовлекать молодежь в позитивную деятельность и менять ситуацию к лучшему», — рассказали и представительницы Лобни.