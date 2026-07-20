Активисты из Лобни приняли участие в областном фестивале волонтеров

Масштабный фестиваль «Волонтеры Подмосковья», посвященный шестилетию движения, прошел на набережной Павшинской поймы в Красногорске 18 июля. Форум собрал более 3 тысяч волонтеров со всего Подмосковья, в том числе и делегацию из Лони.

Участников фестиваля поприветствовали первый заместителя министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова и председатель совета регионального отделения «Движения первых» Анастасия Бочарова. На паблик-токах волонтеры пообщались с космонавтом Олегом Платоновым, блогером и спортсменом Сашей Стоуном и музыкантом Фогелем.

На территории фестиваля работали девять тематических площадок. Волонтеры участвовали в мастер классах, писали письма бойцам СВО, плели маскировочные сети и вязали теплые вещи. Кульминацией праздника стало выступление молодежного исполнителя Фогеля. После концерта состоялся розыгрыш фирменной формы «Волонтеров Подмосковья».

Активисты из Лобни отметили очень теплую и душевную атмосферу фестиваля. «Спасибо организаторам и каждому, кто вложил частичку души в этот праздник добра — вместе мы создаем что-то по-настоящему важное», — сказали ребята.