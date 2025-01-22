Активисты из Лобни поучаствовали в областной конференции «Молодой гвардии»

Активисты из Лобни стали участниками VII региональной конференции «Молодой гвардии Единой России». Местное отделение признали одним из лучших в Подмосковье.

Команду активистов «Молодой гвардии» из Лобни наградили дипломом III степени, а руководителя Дениса Баранова избрали в состав региональной контрольно-ревизионной комиссии.

«Большая честь стать членом контрольно-ревизионной комиссии. Буду стараться оправдать оказанное мне доверие», — прокомментировал Денис Барабанов.

«Молодая гвардия Единой России» — это молодежная общественная организация, созданная 16 ноября 2005 года. Ее сформировали для того, чтобы воспитать у молодежи патриотизм и распространить идеи гражданского общества. В Лобне активисты проводят социальные и благотворительные акции, помогают в организации культурных и спортивно-массовых мероприятий.