Активисты из Лобни поучаствовали в областной конференции «Молодой гвардии»
Активисты из Лобни стали участниками VII региональной конференции «Молодой гвардии Единой России». Местное отделение признали одним из лучших в Подмосковье.
Команду активистов «Молодой гвардии» из Лобни наградили дипломом III степени, а руководителя Дениса Баранова избрали в состав региональной контрольно-ревизионной комиссии.
«Большая честь стать членом контрольно-ревизионной комиссии. Буду стараться оправдать оказанное мне доверие», — прокомментировал Денис Барабанов.
«Молодая гвардия Единой России» — это молодежная общественная организация, созданная 16 ноября 2005 года. Ее сформировали для того, чтобы воспитать у молодежи патриотизм и распространить идеи гражданского общества. В Лобне активисты проводят социальные и благотворительные акции, помогают в организации культурных и спортивно-массовых мероприятий.