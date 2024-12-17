Активисты из Лобни посетили XXII съезд партии «Единая Россия»

Более 40 добровольцев из «Молодой Гвардии» поддержали XXII съезд партии «Единая Россия». Среди них были представители Лобни.

Активисты из Лобни участвовали в встрече гостей, оказывали помощь службам безопасности, а также помогали в проведении уставных мероприятий и деловых встреч. Съезд собрал делегатов со всей страны и стал важной площадкой для обсуждения ключевых вопросов.

Главные темы — поддержка новых регионов, помощь ветеранам и участникам специальной военной операции, а также вызовы, стоящие перед страной сегодня. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что работа партии должна строиться в тесном диалоге с гражданами и партнерами, включая «Молодую Гвардию».

Напомним, «Молодая гвардия» создана в две тысячи пятом году как молодежная организация, развивающая патриотизм и гражданское общество среди молодежи.