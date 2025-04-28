Активисты из Ленинского округа приняли участие в молодежном форуме

В Красногорске Московской области в доме культуры «Подмосковье» прошел молодежный форум «Мы будущее. Сила смыслов». В мероприятии приняли участие активисты местного отделения «Волонтеры Подмосковья» из Ленинского городского округа.

Начальник отдела по работе с молодежью администрации Ленинского округа Илья Сенчуров подчеркнул важность подобных инициатив, организуемых министерством информации и молодежной политики. По его словам, вопросы информационной безопасности сейчас особенно актуальны, а участники из округа получают полезные знания, которые успешно применяют в своей деятельности.

Форум собрал более тысячи молодых людей — школьников, студентов, волонтеров и активистов. Одним из главных событий стала встреча с Даниилом Безсоновым, бывшим заместителем министра информации ДНР, ветераном и экспертом в области кибербезопасности. Участники задавали вопросы и получили подробную информацию о современных угрозах в интернете, защите персональных данных и способах их предотвращения.

Активистка «Волонтеров Подмосковья» из Ленинского округа Анастасия Демьяненко выразила благодарность за возможность встретиться с единомышленниками из разных муниципалитетов региона и пообщаться с экспертом. Она отметила, что получила вдохновение и ценные знания для дальнейшей работы.

Организатором форума выступило министерство информации и молодежной политики Московской области.