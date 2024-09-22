Активисты из Химок высадили сирень вблизи гимназии № 23 в Сходне

В городском округе Химки прошла акция «Всей семьей». Жители округа выбирали территории, которые хотят озеленить, в телеграм-канале главы Дмитрия Волошина. Сирень появилась вблизи гимназии № 23 в Сходне.

В акции приняли участие председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, муниципальный депутат Руслан Шаипов и лидер движения общественной поддержки Олеся Климачева. Вблизи гимназии № 23 в Сходне посадили 20 кустов сирени.

«Цветущая сирень символизирует семейное счастье. Мы с активистами решили присоединиться к акции по высадке саженцев. Уверен, жители будут наслаждаться ярким ароматом в конце следующей весны и летом», — сказал Сергей Малиновский.

Десятки химчан пришли озеленить территорию. Администрация округа снабдила их перчатками, ведрами и лопатами.

«Сирень способна давать цветы уже в первый год после высадки. У нее есть множество видов. Большинство из них начинают покрываться бутонами в конце мая. Например, обыкновенная, персидская или китайская сирень. На этот процесс, конечно, влияют еще и климатические условия. Если в следующем году весна окажется теплой, и температура стабильно будет держаться выше 15 градусов, то жители Сходни смогут рассчитывать даже на более раннее цветение», — объяснила Олеся Климачева.

Главной площадкой акции «Всей семьей» стала территория вблизи театра «Наш Дом» и улицы Чапаева. Глава округа Дмитрий Волошин, жители Химок, депутаты, волонтеры, общественники и активисты партии «Единая Россия» посадили 80 саженцев лип и каштанов.

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