Активисты из Химок стали участниками молодежного форума

Активисты «Молодой гвардии» из Химок приняли участие в масштабном форуме «ПолитЗавод». Главная цель съезда — подготовить будущих общественно-политических лидеров.

«ПолитЗавод» — это площадка, на которой молодые активисты развивают лидерские качества и обсуждают стратегии развития общественной жизни.

«Здесь царит атмосфера дружбы и сотрудничества. Участники активно знакомятся друг с другом, обмениваются опытом и идеями. Каждый день программы наполнен интересными мероприятиями», — прокомментировал лидер Движения общественной поддержки, руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Егор Ченюк.

Участники форума приняли участие в обучающих тренингах, мастер-классах и проектах, которые направлены на активизацию гражданского участия молодежи.

«Мы верим, что именно молодое поколение является движущей силой изменений в обществе. Форум создаст возможности для наших активистов приобретать новые навыки и делиться идеями», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.