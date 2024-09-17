Активисты из Химок собрали корм и вещи для собак Шереметьевского приюта

Члены политического объединения Александр Бессонов и Валерия Бигеева передали десятки килограммов корма и необходимых вещей для собак Шереметьевского приюта в Химках. Там содержат порядка 300 питомцев.

Политические деятели передали четвероногим корм, пледы и пеленки.

«Поверьте мне, что радость испытаете не только вы, но и сотрудники приюта, а также все эти замечательные собаки, которым необходима ваша помощь, любовь и забота», — подчеркнул член политического объединения Александр Бессонов.

Шереметьевский приют занимается содержанием собак с 2008 года. Сотрудники оказывают животным ветеринарную помощь, кормят и помогают подопечным найти хозяев. Каждый месяц в новый дом пристраивают порядка 20 собак.

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