Активисты из Химок присоединились к акции по сбору вторсырья

В городском округе Химки активисты «Единой России» и «Молодой гвардии» присоединились к акции по сбору вторсырья. Они сдали пластиковую и алюминиевую тары в специальный фандомат в рамках партийного проекта «Чистая страна».

Депутат Совета депутатов Артур Каримов отметил, в Химках завершилась благотворительная акция по сбору макулатуры «С любовью к планете». За месяц удалось собрать более 600 килограммов бумаги и картона.

В акции приняли участие неравнодушные жители, волонтеры и депутатское объединение, а также воспитанники и ученики образовательных учреждений городского округа.

Благотворительная акция «С любовью к планете» прошла с 15 апреля по 15 мая. Один из пунктов приема макулатуры был также открыт в общественной приемной «Единой России» на улице Кирова, дом № 19. Вырученные средства направлены на приобретение раций десятому танковому полку, исполняющему воинский долг на специальной военной операции.

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